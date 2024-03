Die Systemanforderungen bei Steam teilen sich bislang in eine "Minimum"-Empfehlung und eine "Empfohlene"-Anforderung. Wer die "Empfohlene"-Konfiguration besitze, kann das entsprechende Spiel aber nicht unbedingt in den höchsten Grafikeinstellungen genießen. Künftig will Steam deshalb eine weitere Rubrik als "Ultra"-Konfiguration für die Systemanforderungen anzeigen.

Vorerst wird die "Ultra"-Empfehlung lediglich bei 'Portal' angezeigt. Das Spiel, welches als RTX-Vorzeigetitel überarbeitet und mit Raytracing und Pathtracing ausgestattet wurde, kann in den höchsten Qualitätseinstellungen laut den Systemanforderungen nur mit einer GeForce RTX 4080 oder besser sowie einem Intel Core i7-12700K oder AMD Ryzen 9 5900 in Kombination mit 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und 25 Gigabyte freien SSD-Speicher dargestellt werden.

Was genau die "Ultra"-Empfehlung darstellen soll, erklärt Valve auf Steam nicht. Aber auch die genannten Systemanforderungen wie "Minimum" und "Empfohlen" werden nicht genau von der Plattform definiert, sodass ein Test mit der eigenen Hardware oftmals sinnvoll ist. Darüber hinaus werden die Systemanforderungen "Minimum" und "Empfohlen" meist von den Herstellern selbst angegeben. Die "Ultra"-Empfehlung müsste dementsprechend ebenfalls vom Hersteller kommen. Bei 'Portal' ist Valve selbst der Entwickler, weshalb hier die Angaben selbst gewählt werden konnten.