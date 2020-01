Cooler Master Master Air G200P: Kleiner Kühler für SFF-Systeme

Donnerstag, 30. Jan. 2020 15:00 - [ar] - Quelle:Eigene

Cooler Master hat den neuen Master Air G200P vorgestellt, welche dank seiner sehr kompakten Bauart vor allem in kleinen Gehäusen zum Einsatz kommen dürfte.

Vorgestellt wurde der Master Air G200P von Cooler Master bereits auf der Computex bis zu dem offiziellen Marktstart des Kühlers hat sich Cooler Master aber etwas Zeit gelassen.

Der Kühler selbst ist ein Top-Blow-Kühler mit C-förmigen Heatpipes, welcher mit einem besonders niedrigen RGB-Lüfter ausgestattet ist. Der Lüfter arbeitet mit 800 bis 2.600 Umdrehungen und kann zudem mit einer RGB-Beleuchtung aufwarten. Ein einfacher, mitgelieferter RGB-Controller bietet die Möglichkeit die Helligkeit, Farbe und den Effekt schnell zu ändern.

Das Besondere an dem Kühler sind die Abmessungen von nur 95 x 92 Millimetern in Länge und Breite sowie einer Höhe von 74,5 Millimetern. Der Kühler dürfte somit in fast jedes Gehäuse passen. Eine Angabe zur maximalen TDP und damit genaue Auskunft welche Prozessoren der Kühler auch kühlen kann, hat Cooler Master aber noch nicht veröffentlicht.

Gelistet wird der neue Cooler Master Master Air G200P für rund 37 Euro bei verschiedenen Händlern.