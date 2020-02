Xioami Mi Explorers 2020: Hersteller schickt 20 Fans auf eine Reise

Montag, 03. Feb. 2020 10:05 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Bereits zum Release des Mi 9 zum Mobile World Congress in Barcelona hat Xiaomi 20 ausgewählte Fans eingeladen, welche auf der Messe eingeladen wurden, um die neuesten Produkte des Unternehmens hautnah erleben zu dürfen.

In diesem Jahr plant Xioami wohl etwas Ähnliches, allerdings hält sich das Unternehmen aus China noch etwas zur zurück, wenn es um konkrete Informationen zu der Reise geht. Aktuell können sich Interessenten noch bis zum 4. Februar 2020 auf der speziell eingerichteten Webseite für verschiedene Kategorien bewerben. Xioami plant nicht nur eine Reise, sondern auch eine Challange, welche für die Fans vor Ort erfüllt werden müssen.

Zur Auswahl stehen Fotografie, Videoproduktion, Reviews sowie YouTube-Vlogs und Unboxings. Die Gewinner der Reise in unbekannte werden direkt am 5. Februar per E-Mail kontaktiert.