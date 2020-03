5G auf dem Vormarsch: 24 LÃ¤nder bereits mit neuem Mobilfunkstandard

Wie dem aktuellen, weltweiten GSMA-Report zu entnehmen ist, haben bereits in 24 Ländern eigenen Telekommunikationsanbieter 5G-Lösungen vorstellen und in Betrieb nehmen können.

Die GSMA geht davon aus, dass sich der 5G-Standard etwas schneller durchsetzen wird als der 4G-Standard, da dieser nicht nur Vorteile bei den maximalen Datenraten bietet, sondern vor allem bei vielen Klienten einen Vorteil für die Kunden und Netzbetreiber liefert.

Von den weltweit 79 agierenden Mobilfunkbetreibern haben 39 bereits konkrete Pläne für die 5G-Bereitstellung präsentiert und in 24 Ländern kann der 5G-Standard bereits in einigen Gebieten angeboten werden.

Erwartet wird, dass bis 2025 rund 20 Prozent alle globalen Verbindungen über das 5G-Netzwerk erfolgen werden und die Nutzung des 4G-Standard in fünf Jahren bereits wieder zurückgehen wird. Der 3G- und 2G-Standard soll bereits in den kommenden Jahren erheblich an Relevanz verlieren.