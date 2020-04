Donnerstag, 16. Apr. 2020 20:00 - [ar]

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Spiel ist, kann bei dem Games-Store mit 'Just Cause 4' sich einen weiteren Titel sichern.

Die Publisher und Games-Stores bieten im Rahmen der Pandemie um COVID-19 bereits viele Spiele und Aktionen an. Mit 'Just Cause 4' erweitert Epic Games die Liste der kostenlosen Spiele um ein besonderes Schmankerl.

Das PC-Spiel 'Just Cause 4' wird bei metacritic 4 zwar nur mit 68 Punkten bewertet und auch die User-Score fällt mit 4,9 nicht berauschend aus, für kurzweiligen Spaß, soll das Spiel aber dennoch sehr gut sein.

Für eine Woche bietet Epic Games 'Just Cause 4', das von Avalanche / Square Enix im Jahr 2018 veröffentlicht wurde, sowie ' Wheels of Aurelia' aus dem Jahr 2016 kostenlos an. Das Indie-Game wird als Rennspiel mit tief gehender Story bezeichnet. Beide Spiele sind bis zum 23.4 kostenlos im Epic Games Store zu finden.