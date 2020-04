be quiet! Pure Rock 2: Tower-Kühler für die breite Masse

Dienstag, 28. Apr. 2020 17:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Kühler- und Netzteilspezialist be quiet! präsentiert den neuesten Tower-Kühler der Pure-Rock-Serie.

Der Pure Rock 2 ist der offizielle Nachfolger des Pure Rock aus dem Jahr 2014 und soll als ein ideales Upgrade für alle Anwender mit Standard-Kühler angesehen werden.

Mit einer Kühlleistung von bis zu 150 Watt TDP kann der Pure Rock 2 auch CPUs mit einer höheren Leistungsaufnahme kühl halten. Der Kühler wird standardmäßig mit einem Pure Wings 2 Lüfter, welcher das PWM-Signal unterstützt, ausgeliefert. Die neun luftstromoptimierten Rotorblätter der Lüfter sollen nicht nur den Geräuschpegel besonders niedrig halten, sondern auch mit einem gezielt hohen Luftdruck die Abwärme optimal aus den Finnen des Kühlers abtransportieren.

Der Kühler selbst setzt auf die "Heatpipe Direct Touch"-Technologie (HDT) und kann mit vier 6-mm-Heatpipes aufwarten. Angeboten wird der Pure Rock 2 von be quiet! mit einer dreijährigen Garantie für 39 Euro in Silber oder 44 Euro in Schwarz.