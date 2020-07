Antec Striker im Phantom-Gaming-Design von ASRock

Dienstag, 21. Jul. 2020 18:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue Antec Striker ist ein Mini-Tower, welcher sich durch ein besonders Phantom-Gaming-Design sowie mit guten Wasserkühlungsmöglichkeiten auszeichnen soll.

Das Gehäuse selbst besteht aus Aluminium und Stahl und bietet zusätzlich durch die Verwendung von viel Hartglas eine sehr gute Sicht auf die verbaute Hardware, sowie die Kühllösung. Durch die besonders kompakte Bauweise werden die Lüfter am Heck des Antec Striker in der Phantom Gaming Edition außerhalb verbaut, was allerdings auch die Möglichkeit bietet einen 240er-Radiator an den Halterungen zu installieren.

Für eine Grafikkarte steht eine maximale Länge von 33 Zentimetern zur Verfügung, das nötige Riser-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Das Gehäuse ist dabei speziell auf das Design des ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX zugeschnitten, weshalb auch nur ITX-Mainboards verbaut werden können.

Der Preis des Antec Striker in der Phantom Gaming Edition wird rund 250 US-Dollar betragen und soll noch diese Woche in den Handel kommen.