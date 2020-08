Radeon Software Adrenalin 2020 Edition: AMD rollt Treiberversion 20.8.1 aus

Mittwoch, 05. Aug. 2020 06:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen Treiber der Radeon Software Adrenalin 2020 Edition mit der Versionsnummer 20.8.1 stehen ab sofort zum Download bereit und bieten die Unterstützung von gleich zwei brandneuen Spielen.

In August 2020 erwarten PC-Spieler mit 'Hyper Scape' und 'Horizon Zero Dawn' zwei sehr interessante Videospiele. Die neuesten Treiber von AMD mit der Versionsnummer 20.8.1 sind bereits für die Spiele optimiert, welche am 7. und 12. August in den Handel kommen sollen.

Bei 'Hyper Scape' handelt es sich um ein Free-to-Play Ego-Shooter im Battle-Royal-Manier von Ubisoft, welcher als Fortnite- und Velorant-Konkurrent angesehen wird. Das bereits seit 2017 erschienen 'Horizon Zero Dawn' für die PlayStation 4 verliert seinen exklusiven Status und wird nach mehr als drei Jahren nach Release für den PC veröffentlicht.

Die Treiber von AMD bieten zudem noch kleinere Verbesserungen, welche dem kompletten Changelog entnommen werden können.