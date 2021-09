Serious Sam: Fan-Update für Raytracing und HD-Texturen

Donnerstag, 09. Sep. 2021 19:51 - [ar]

Der bereits mehr als 20 Jahre alte Shooter 'Serious Sam' erhält mittels einem Fan-Update eine Modernisierung.

Der Klassiker 'Serious Sam - The First Encounter' hat eine große Fan-Gemeinde, welche nun ein kostenloses Update mit Unterstützung von Raytracing und HD-Texturen veröffentlicht hat.

Auf der Github Plattform steht ein kostenloses Update für 'Serious Sam - The First Encounter' zur Verfügung, welches das Spiel mit Rytracing ausstattet und überarbeitete Grafiken als HD-Texturen bereithält. Das Update beinhaltet neue Texturen und schönere Lichteffekte, welche dem Spiel ein insgesamt hübscheres Gewand spendieren.

In einem Video werden die Neuerungen vorgestellt, welche komplett von der Community entwickelt wurden. Für die Nutzung des Upgrades wird allerdings ein leistungsstarker PC mit Raytracing-fähiger Grafikkarte vorausgesetzt.