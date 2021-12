Caseking XMAS Countdown: Jede Woche hochwertige Hardware zu gewinnen

Montag, 06. Dez. 2021 11:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Caseking spendiert seinen Kunden schon vor Heiligabend hochwertige Hardware über das XMAS Countdown Gewinnspiel.

In der bereits zweiten Woche des Gewinnspiels verlost Caseking wieder eine ganze Reihe von interessanter Hardware und passenden Zubehör. Als Highlights werden in der Woche vom 6. Dezember 2021 bis 12. Dezember 2021 ein noblechairs HERO Gaming-Stuhl in der White Edition und ein 32 Zoll großer Curved-Monitor von AOC verlost.

Ebenfalls auf der Liste der möglichen Geschenke stehen eine Curcial P5 Plus NVMe-SSD mit vier Terabyte Speicherplatz und ein Ballistix DDR4-3600-RAM-Kit mit insgesamt 32 Gigabyte Arbeitsspeicher. Mit dem MSI Pro Z690-A WiFi gehört auch ein Sockel LGA 1700 Mainboard mit zu den Gewinnen für die neuesten Prozessoren der Intel Alder-Lake-Generation. Eine Glorious PC Gaming Race Model D Gaming-Maus mit dem passenden Mauspad sowie die GMMK Full-Size Tastatur und Gateron Black Switches runden das Paket für die Woche von Caseking ab.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Interessenten über die Gleam.io-Webseite das Event über verschiedene Social-Media-Kanäle teilen. Jeder Eintrag erhöht dabei die Chance einen Gewinn abzustauben.

Darüber hinaus bietet Caseking verschiedene Produkte als Empfehlung für Weihnachten an, welche sich besonders gut als Geschenk eignen sollen. Zu den Geschenkprodukten zählt unter anderem die noblechairs Fußstütze mit Fußkreuz und Drehgelenk für alle Besitzer eines Gaming-Stuhls der bekannten Marke.