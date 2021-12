Dragon Age 4: Arbeiten an dem Singleplayer gehen weiter voran

Die Entwickler von Bioware haben sich in einem Blog-Beitrag zu dem aktuellen Stand von 'Dragon Age 4' geäußert.

Die Arbeiten an 'Dragon Age 4' schreiten wohl wie geplant voran. Während es um das geplante Rollenspiel in den letzten Monaten eher ruhiger geworden ist, haben sich nun die Entwickler einmal zu Wort gemeldet.

Mit dem Dragon-Age-Day feiern die Fans und die Entwickler der Rollenspiel-Serie das Spiel. Zu dem Event wird es neues Merchandise bei Dark Horse Direct, Gaming Heads und im BioWare Geare Store geben und es werden einige Geschenke über Sozial-Media verlost. Darüber hinaus wird es in 'Apex Legends' einen von 'Dragon Age' inspirierte Waffen-Talisman, den "Hochland-Verwüster", geben.

Das Team von 'Dragon Age' veranstaltet zudem verschiedene Event wie den Verkauf von Fan-Art zu wohltätigen Zwecken.

Zusätzlich haben die Entwickler auch ein Detail in Bezug auf 'Dragon Age 4' bekannt gegeben. Die Entwickler arbeiten derzeit, nach eigenen Angaben "fleißig", an dem Singleplayer-Modus von 'Dragon Age 4'. Weitere Informationen zu dem Spiel werden allerdings erst im nächsten Jahr veröffentlicht. Die Spekulationen, dass bereits nähere Informationen zu 'Dragon Age 4' bei den Game-Awards in der kommenden Woche veröffentlicht werden, dürften sich damit nicht bewahrheiten.

Das kommende 'Dragon Age 4' wird wohl ein klassisches Singleplayer-Rollenspiel, wie es bereits auch die Vorgänger waren. Fans der Serie haben bereits befürchtet, das Spiel könnte ähnlich wie Biowares 'Anthem' als "Game-as-Service" mit vielen Multiplayer-Komponenten angeboten werden. Die Mehrspielerkomponenten scheinen aktuell aber keine größere Beachtung bei der Entwicklung von 'Dragon Age 4' zu spielen.