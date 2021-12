Android 12 Go: Abgespeckte Version wird für Einsteiger-Smartphones erneuert

Mit Android Go bietet Google eine stark abgespeckte Variante des eigenen, mobilen Betriebssystems an.

Im kommenden Jahr ist ein größeres Update für Android Go im Zuge der Aktualisierung auf die neue Standard-Version 12 von Android geplant.

Die als "Android 12 (Go Edition)" angekündigte Version des mobilen Betriebssystems ist vor allem für günstige Smartphones gedacht. Das Betriebssystem soll auch auf weniger leistungsstarke Geräten mit nur zwei Gigabyte Hauptspeicher ausreichend gut funktionieren. Die Go-Edition von Android kam hierzulande kaum zum Einsatz und wurde nur auf wenigen Geräten als Alternative angeboten. In einigen Ländern entpuppte sich das Betriebssystem allerdings als günstige Möglichkeit für den Einstieg in die Android-Welt, weshalb schon mehr als 200 Millionen Smartphones mit Android Go im Umlauf sein sollen.

Bei der neuesten Version von Android 12 (Go Edition) sollen die Entwickler vor allem ein Augenmerk auf den schnelleren Start von Apps gelegt haben, sodass Programm bis zu 30 Prozent schneller starten als bei der Vorgängerversion. Darüber hinaus soll der Strom- und Speicherverbrauch bei dem Betriebssystem erneut stark gesenkt worden sein.

Als weitere Neuerung des Betriebssystems wird die Übersetzungsfunktion von Android 12 auch in die Go-Edition integriert, sodass sich Texte bei einer Auflistung der letzten App automatisch in die eigene Landessprache übersetzen lassen. Darüber hinaus sollen die Geräte für die Nutzung von mehreren Personen überarbeitet und mit einem möglichen Gastzugang aufgewertet werden.

Die ersten Smartphones mit Android 12 (Go Edition) sollen im kommenden Jahr in den Handel kommen. Die Einsteiger-Geräte, wie etwa das Nokia 1.4, werden üblicherweise über zwei Jahre mit Updates versorgt, sodass HMD Global das kommende Update für das Gerät wohl noch ausliefern wird.