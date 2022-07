Apple iPhone 14: Neues Standardmodell mit CPU der Vorgängergeneration?

Laut dem Analyst Ming-Chi Kuo, wird Apple bei dem iPhone 14 eine etwas angepasste Strategie bei der Wahl des verbauten Prozessors verfolgen. Die absoluten High-End-Geräte in Form der Pro-Varianten sollen mit einem neu entwickelten A16-Bionic-Chip ausgerüstet werden, während das Standardmodell mit der bereits im iPhone 13 verbauten A15-Bionic-CPU bestückt wird.

Der Grund für die Wahl des Prozessors könnten die aktuellen Lieferprobleme in der Halbleiterbranche sein. Darüber hinaus dürfte die Produktion des A16-Bionic-Chips wohl deutlich teurer ausfallen als bei dem bereits erhältlichen und immer noch sehr leistungsstarken A15-Bionic von Apple.

Kuo geht davon aus, dass Apple die allgemeine Akzeptanz der Verwendung von Vorjahres-CPUs testen will und diese Strategie dann auch bei künftigen Modellen verwenden könnte. Insgesamt könnte die Nachfrage nach den Pro-Modellen durch die Verwendung von neuer Technologie ansteigen, dafür dürfte Apple noch einmal den Preis bei den Topmodellen anziehen. In der Vergangenheit lag der Anteil der verkauften Pro-Modelle wohl bei 40 bis 50 Prozent, mit der Änderung soll der Anteil der Pro-Käufer bei den neuen iPhones auf 55 bis 60 Prozent ansteigen. Kou werden gute Kontakte zu den Apple-Zulieferern nachgesagt und sein Fachwissen wurde in der Vergangenheit bereits öfters bestätigt.

Die Vorstellung des neuen iPhone 14 wird im Herbst des aktuellen Jahres erwartet. Erfahrungsgemäß erfolgt die Veröffentlichung des iPhones von Apple wenige Woche nach der offiziellen Vorstellung.