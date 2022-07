Vishay baut Fertigung in Itzehoe weiter aus

Der US-Chiphersteller Vishay plant, die europäische Chipproduktion weiter anzukurbeln und den Standort im schleswig-holsteinischen Itzehoe weiter auszubauen.

Auf einem rund drei Hektar großen Grundstück soll eine neue Chipfabrik entstehen und damit die Raumkapazitäten an dem Standort deutlich erweitert werden. In der ersten Ausbauphase der neuen Fabrik sollen rund 150 neue Arbeitsplätze entstehen. Vishay beschäftigt derzeit bereits rund 470 Mitarbeiter an dem Standort in Itzehoe. Die Produktionserweiterung soll vor allem den gestiegenen Bedarf an Elektronik in der Automobilindustrie besser abdecken. Die gefertigten Chips aus Itzehoe sollen sowohl der deutschen als auch der europäischen Automobilindustrie zugutekommen.

Das US-Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Halbleiterbauelementen für den Einsatz in der Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Itzehoe konnte sich auch durch Vishay als ein wichtiger Technologiestandort etablieren.

Mit der steigenden Produktion von Elektroautomobilen, sowie der nötigen Infrastruktur, erhofft sich das Unternehmen ein überdurchschnittliches Wachstum. Wann genau die neue Chipfabrik fertiggestellt werden kann, wurde noch nicht prognostiziert.

Vishay gehört zu den weltweit größten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen wie Dioden, Gleichrichtern, Transistoren, optoelektronischen Bauteilen und ausgewählten IC-Typen sowie passiven elektronischen Bauteilen wie etwa Widerständen, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandlern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 24.100 Mitarbeiter.