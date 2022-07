Corsair Vegeance RGB DDR5: RAM-Speicher mit 10 Zonen-LEDs

Mittwoch, 27. Jul. 2022 08:00 - [ar]

Die neuen DDR5-Speicher von Corsair werden zunächst mit einer Kapazität von 32 (2 x 16 GB) Gigabyte pro Dual-Kit angeboten und bieten eine Speichergeschwindigkeit von 6.400 MT/s. Später sollen weitere Module der Serie mit bis zu 64 Gigabyte (2 x 32 GB) und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6.600 MT/s erhältlich werden.

Die Module der Vengance-RGB-DDR5-Serie von Corsair verfügen über dynamische, einzeln ansteuerbare Zehn-Zonen-RGB-Beleuchtung, welche in einer Panorama-Lichtleiste am oberen Rand der Module eingefasst ist. Das Licht-Array kann so aus verschiedenen Winkeln gut betrachtet werden und kann nach den Wünschen des Anwenders eingestellt werden. Die Konfiguration der RGB-LEDs erfolgt über die hauseigene iCUE-Software von Corsair, welche auch andere RGB-Beleuchtungseinstellungen übernehmen kann und sogar über eine Echtzeit-Beleuchtung für ausgewählte Spiele verfügt.

In der iCUE-Software von Corsair können zudem XMP-3.0-Profile gespeichert werden, sodass auch eine Leistungsübertaktung direkt über die Software ermöglicht wird. Die neuen RAMs werden derzeit für die Nutzung mit den neuesten Prozessoren der 12ten Core-i-Generation optimiert und bieten eine besonders gute Performance mit den Z690-Mainboards.

Corsair verbaut bei den RAMs der Vengance-RGB-DDR5-Serie nach eigenen Angaben nur handverlesene, streng limitierte Speicherchips, welche mit der hohen Frequenz umgehen können und dabei einen stabilen Betrieb des Systems gewährleisten. Darüber hinaus bietet der Hersteller eine lebenslange Garantie für die Module an, sodass diese auch in künftigen PC-Generationen verwendet werden können.