Seasonic MagFlow: Neue Lüfter-Serie mit Daisy-Chain-Anschlüssen

Dienstag, 08. Nov. 2022 19:55 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Bei den ersten Lüftern der neuen MagFlow-Serie von Seasonic handelt es um 120-mm-Modelle, welche mit einem FDB-Lager (Fluid Dynamic Bearing) ausgestattet sind.

Das Besondere an den neuen Lüftern der MagFlow-Serie, ist die Möglichkeit mehrere Lüfter einfach in Reihe zuschalten und dank der Verwendung eines Daisy-Chain-Systems auch mehrere Lüfter mit nur einem Stromanschluss mit dem System zu verbinden. Durch die Nutzung des eigenen Anschlusses können vor allem in Reihe installierte Lüfter wie es bei Radiatoren oder in der Front von Gehäuse oftmals vorkommt auf zusätzliche Kabel verzichtet werden und so der Aufbau des Systems insgesamt aufgeräumter umgesetzt werden.

Alternative bietet Seasonic für die Lüfter entsprechende Stromkabel an, welche entweder direkt von einem Lüfter zum nächsten innerhalb des Gehäuses verlegt werden können oder über einen klassischen 4-Pin-Anschluss am Mainboard installiert werden.

Seasonic setzt bei den MagFlow-Lüftern auf sogenannte LCP-Rotorblätter zusammen mit einem 4-Pol-Motor und dem flüssigen Gleitlager für eine optimale Luftdruckentwicklung bei geringer Lautstärke. Je nach Wunsch können die Lüfter mit 900 bis 2.000 Umdrehungen betrieben werden und arbeiten maximal mit einem statischen Druck von 2,75mmAq bei einem Luftdruck von 66,22 CFM und einer maximalen Geräuschentwicklung von 32,52 dBA. Zum Lieferumfang gehören zudem vibrationsmindernde und schockabsorbierende Halterungspads.

Angeboten werden die neuen Lüfter der MagFlow-Serie von Seasonic ab Januar 2023 als 3er-Pack für 89,99 Euro oder als Einzellüfter für 29,99 Euro.