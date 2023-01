GeForce RTX 4080: Nvidia bestückt die High-End-Grafikkarte mit neuer GPU

Offiziell hat Nvidia keinerlei Angaben zu der Nutzung einer neuen GPU in der GeForce RTX 4080 gemacht. Ein Nutzer in dem Chiphell-Forum hat nun aber erstmals eine GeForce RTX 4080 mit der AD103-301 als GPU abgelichtet.

Die ursprüngliche GeForce RTX 4080 von Nvidia wurde mit dem AD103-300 als Grafikchip ausgeliefert, die Nummerierung lässt bereits vermuten, dass der Hersteller bei der Verbesserung des Chips nur wenige Änderungen vorgenommen hat. Spekuliert wird, dass Nvidia neben der allgemeinen Verbesserung der Stabilität des Grafikchips vor allem die Kosten bei der Produktion senken möchte.

Der Spannungskomparator soll von dem PCB in die GPU versetzt werden, um so weitere Kosten einzusparen, da die zusätzliche Schaltung in der GPU kosteneffektiver umgesetzt werden kann als zusätzliche Bauteile auf dem PCB. Die Boardpartner sollen mit den neuen GPUs der Ada-Lovelace-Generation für die GeForce RTX 4080 dementsprechend auch ihre PCBs anpassen und damit ebenfalls Kosten einsparen können.

Auf dem in Chiphell-Forum veröffentlichten Bild der GPU ist die Bezeichnung "AD103-301-A1" abgebildet. Unklar ist, ob die leicht veränderten GPUs nur in Grafikkarten für den chinesischen Markt verbaut werden, oder ob der AD103-301-A1 künftig auch in den Modellen für den europäischen Markt zu finden sein werden.

Darüber hinaus soll auch die GPU der GeForce RTX 4070 überarbeitet worden sein, welche dann als "AD104-251" anstatt "AD104-250" bezeichnet wird. Das Modell soll ebenfalls einen integrierte Spannungskomparator in der GPU besitzen. Bislang konnten entsprechende GPUs aber noch nicht gefunden werden.