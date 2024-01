Die GeForce RTX 4090D ist als Gaming-Grafikkarte speziell für den chinesischen Markt konzipiert worden, damit die KI-Leistung des Beschleunigers unterhalb einer festgesetzten Grenze liegt und damit keine Embargo-Vorschriften verletzt.

Die GeForce RTX 4090D selbst ist mit dem AD102-250-Chip der Ada-Lovelace-Architektur bestückt. Während im Vorfeld noch spekuliert wurde, dass nur die Tensor-Kerne der Grafikkarte beschnitten werden, sind bei dem Grafikchip im Vergleich zum Standard-Modell mit AD102-300-Chip auch einige Streaming-Multiprozessoren deaktiviert worden. Von insgesamt 128 SMs sind bei der GeForce RTX 4090D nur 114 aktiv, sodass insgesamt 14.592 CUDA-Kerne bereitgestellt werden können. Darüber hinaus reduziert sich die Zahl der Tensor-Kerne von 512 auf 456. Eine Änderung bei der Speicherausstattung nimmt Nvidia nicht vor, sodass dieser noch immer 24 Gigabyte groß ausfällt und mit 384-bit an das System angebunden wird. Die TGP der Grafikkarte reduziert sich von 450 auf 425 Watt und die Basis-Frequenz liegt mit 2.280 MHz sogar etwas höher als bei der Standard-Edition, die mit 2.235 MHz zu Werke geht.

Die ersten Custom-Desings der GeForce RTX 4090D sind bereits angekündigt worden. Der Hersteller Zotac will gleich vier Varianten der Grafikkarte anbieten, welche in den kommenden Tagen in den Handel kommen soll.

Unklar ist bislang, ob die GeForce RTX 4090D nur exklusiv in China angeboten wird. Offiziell hat Nvidia zwar noch nicht angekündigt, die Grafikkarte auch in anderen Regionen anzubieten, allerdings kamen bereits die ersten Gerüchte auf, dass die Dragon-Variante später auch in OEM-PCs auch in Europa und den USA zu finden sein könnte.