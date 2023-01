Amazon Prime Lite: GÃ¼nstiges Abonnement als abgespeckte Variante geplant?

Das Prime-Abonnement von Amazon wurden ursprünglich als Versandpauschale für Amazon-Bestellungen eingeführt. In den vergangenen Jahren hat sich das Abonnement allerdings deutlich weiterentwickelt und bietet heutzutage eine Vielzahl von Features, wie den Zugang zu Amazon Prime Video, Musik- und Sport-Streaming als auch die Speicherung von Fotos in der Cloud von Amazon.

Der Preis von Amazon Prime ist in den vergangenen Jahren allerdings auch stetig gestiegen, weshalb sich viele Kunden auch von dem Dienst abgewendet haben. In Indien testet Amazon deshalb mit Prime Lite eine abgespeckte Variante des Premium-Dienstes zu einem günstigeren Preis. Das Standardabonnement kostet in Indien 1.499 Rupien (rund 17 Euro) pro Monat, während Prime Lite für 999 Rupien (rund 11,30 Euro) angeboten wird.

Das Prime-Lite-Abonnement umfasst dabei kostenlosen Versand direkt von Amazon, allerdings nur die garantierte Zustellung am übernächsten Tag und nicht wie beim Standard-Abo direkt am nächsten Tat. Amazon Prime Video wird nur in SD-Qualität angeboten und zudem sind Werbeeinblendungen geplant. Die kostenlosen E-Books, das Musik-Streaming und auch das Prime-Gaming-Angebot sind in dem Lite-Abonnement überhaupt nicht enthalten.

Der deutsche Markt ist aktuell nur schwer mit dem indischen Markt zu vergleichen, weshalb aktuell nur spekuliert werden könnte, ob der Dienst als abgespeckte Lite-Variante hierzulande überhaupt angeboten wird. Der Video-Streaming-Konkurrent Netflix hat erst kürzlich damit begonnen, ein günstigeres Abonnement mit Werbeeinblendungen einzuführen, welches allerdings kaum genutzt wird.