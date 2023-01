PlayStation 5: Bei Amazon mit God of War: Ragnarök auf Lager zur UVP direkt bestellbar

Donnerstag, 26. Jan. 2023 17:35 - [ar]

Erstmals bietet Amazon* die PlayStation 5 im Bundle mit "God of War: Ragnarök" zu der unverbindlichen Preisempfehlung an.

Die Liefersituation um die PlayStation 5 scheint sich nach nun mehr als zwei Jahren nach dem offiziellen Release zu entspannen.

Während die meisten Interessenten in den vergangenen Monaten bereits direkt über Sony die Möglichkeit hatten die PlayStation 5 zu erwerben, bietet indessen auch der Online-Händler Amazon die Konsole zu der unverbindlichen Preisempfehlung an. Vorerst wird die Konsole allerdings nur in einem Bundle mit "God of War: Ragnarök" verkauft.

Sony hat den Preis der PlayStation 5 allerdings im Sommer 2022 bereits um 50 Euro erhöht, weshalb die Konsole im Bundle mit "God of War: Ragnarök" inzwischen für 619 Euro angeboten wird. Das Spiel"God of War: Ragnarök" wird in dem Bundle nur als Voucher angeboten, sodass dieses noch über eine Internetverbindung heruntergeladen, einem Account zugeordnet und auf der Konsole installiert werden muss. Eine Disk des Spiels liegt der Konsole nicht bei.

Die PlayStation 5 ist seit dem Release im November 2020 nur schwer erhältlich. Sony konnte bislang die Nachfrage nicht decken. Bedingt durch Lieferschwierigkeiten, Probleme bei der Lieferkette, der Pandemie und einer sehr hohen Nachfrage, wurde die Konsole immer nur über Aktionen oder in Schüben verkauft. Erstmals kann die Konsole jetzt über die bekannten Händler zu dem normalen Preis erworben werden. Die horrenden Preise, welche teilweise über den Gebrauchtmarkt abgerufen worden sind. Dürften damit der Vergangenheit angehören.

Neben Amazon bietet auch MediaMarkt und Saturn die Konsole im Bundle mit zweitem Dual-Sense-Controller für 599,99 Euro an. Allerdings wird bei dem Bundle eine längere Lieferzeit zum 28. Februar 2023 genannt.