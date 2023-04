Diablo IV: PC-Spieler benötigen mindestens eine GeForce GTX 660 zum Spielen

Für die Beta-Version von "Diablo IV" hatte Blizzard bislang noch keine Hardware-Empfehlung ausgesprochen, sodass alle Interessenten einfach ausprobieren musste, ob die eigene Hardware noch ausreicht, um das Spiel flüssig darstellen zu können. Lediglich der Speicherplatz von 45 Gigabyte für die Beta wurde angegeben.

Wer das neue "Diablo IV" auf einem PC spielen möchte, muss für die Vollversion allerdings mindestens 90 Gigabyte freien SSD-Speicher vorweisen können und acht Gigabyte RAM verbaut haben. Für die 720p-Auflösung mit 30 FPS wird als Prozessor die Nutzung eines Core i5-2500K oder AMD FX-8350 genannt. Als Grafikkarte kann eine GeForce GTX 660 verwendet werden, welche bereits vor über 10 Jahren auf den Markt kam. Das AMD-Pendant für die 720p-Auflösung in Form der Radeon R9 280 wird im Oktober das 10-jährige Bestehen feiern.

Die Systemanforderungen für "Diablo IV" steigen allerdings je nach verwendeter Auflösung deutlich an. Wer das Spiel auf einem 4K-Monitor spielen möchte, sollte ein Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X sein Eigen nennen und eine GeForce RTX 3080 oder eine Radeon RX 6800 XT in dem PC verbaut haben. Der Arbeitsspeicher für die 4K-Auflösung sollten mindestens 32 Gigabyte groß ausfallen und der Hersteller empfiehlt insgesamt das Spiel auf einer SSD zu installieren.

Das neue "Diablo IV" wird am 6. Juni 2023 offiziell in den Handel kommen. Geplant ist ein Release für die PlayStation 5, Xbox Serie, PlayStation 4, Xbox One und auch eine PC-Version.