Google: Suche soll mit Bard-KI verbessert und anders dargestellt werden

Die klassische Google-Suche soll künftig persönlicher werden und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die hauseigene Bard-KI von Google soll die klassische Suchmaschine des Unternehmens weiter verbessern. Der Konzern will künftig bei der Darstellung von Inhalten auf die künstliche Intelligenz zurückgreifen und damit die Suche auch auf ein jüngeres Publikum anpassen.

Die Nutzung der Bard-KI für die Google-Suche soll das gesamt Erscheinungsbild abändern. In Zukunft sollen in der Google-Suche mehr Video-Ergebnisse und auch Social-Media-Beiträge am Anfang angezeigt werden. Das Ziel der neuen Darstellung von Google ist dabei eine persänlichere Suche, die auch menschlicher gestaltet wirkt. Mittels dem neuen Fokus auf eine visuelle Präsentation der Ergebnisse soll auch das jüngere Publikum angesprochen werden.

Durch die vermehrte Nutzung von Bard als künstliche Intelligenz sollen Suchanfragen auch direkt beantwortet werden. Google soll dann mit Folgefragen eine Kommunikation starten und Ergebnisse weiter anpassen.

Es wird erwartet, dass Google die Neuerungen der eigentlichen Suchmaschine und die Integration der Bard-KI auf der hauseigenen Google I/O vorstellen wird, welche am 10. Mai 2023 stattfindet. Die Google-Suche dürfte auch weiterhin als Kernfunktion der Firma verbessert und angepasst werden.

Während Google das Design der Suche in den letzten Jahren meist nur marginal verändert hat, dürften die neuen Anpassungen wohl auch größere Auswirkungen auf das Design und die Darstellung nach der ersten Suchanfrage haben. Google ist zudem bemüht wie Richtigkeit von Direktantworten zu verbessern und damit die Vertrauenswürdigkeit damit aufrechtzuerhalten. Antworten mit mehreren Interpretationsmöglichkeiten dürften dementsprechend das Unternehmen vor größere Probleme stellen.