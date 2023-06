Opera One: Neuer Webbrowser mit integriertem KI-Tool

Donnerstag, 22. Jun. 2023 10:21 - [ar]

Der Webbrowser von Opera wurde komplett überarbeitet und wird ab sofort als Opera One mit integriertem ChatGPT von OpenAI angeboten.

Mit einem Marktanteil von mehr als 65 Prozent ist aktuell der Chrome-Browser von Google das beliebteste Programm zum Surfen im Internet. Hinter dem Safari-Browser von Apple und Edge von Microsoft werden Firefox und Opera noch mit einem nicht unerheblichen Marktanteil von vier bis fünf Prozent in der Statistik geführt.

Der neue Browser Opera One soll sich von der Konkurrenz nun abheben und bekommt mit ChatGPT von OpenAI ein mächtiges KI-Tool spendiert. Das Ki-Tool wird als "Aria" bezeichnet und arbeitet mit der Version 3.5 von ChatGPT. Dabei soll es möglich sein, die KI nicht nur in der Seitenleiste arbeiten zu lassen, sondern auch Ergebnisse in der Kommandozeile anzeigen zu lassen. Die eigentliche Basis von Opera ist dabei weiterhin der Quellcode von Chromium, auf welcher auch der Chrome-Browser von Google oder Edge von Microsoft entwickelt wird.

Darüber hinaus bietet Opera One eine neue Funktion, dass einzelne Tab in Inselgruppen gespeichert werden können. Diese Inseln sollen unter anderem den Vorteil bieten, dass kontextbezogene Inhalte sich einfacher gruppieren lassen, sich zusammenklappen und bei Bedarf öffnen oder komplett als ein Lesezeichen verwaltet werden können.

Die Performance des Opera One Browsers soll durch einen Multithread Compositor noch einmal beschleunigt werden und damit eine Alternative zu dem Platzhirsch darstellen. Opera bietet zudem die Möglichkeit, über eine kostenlose VPN-Verbindung die eigenen Daten zusätzlich abzusichern. Die Nutzung der VPN-Verbindung kann allerdings mit Geschwindigkeitseinbußen einhergehen. Alternativ kann für 3,99 Euro im Monat einen VPN-Pro-Schutz ohne merkbare Geschwindigkeitseinbußen erworben werden.

Die Nutzung von Opera One ist grundsätzlich kostenlos und das Programm kann kostenlos über die Website heruntergeladen und getestet werden.