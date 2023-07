Ducky One 3: Individuelle Gaming-Tastatur mit Cherry-Switches

Montag, 31. Jul. 2023 14:10 - [ar]

Die Ducky One 3 mit deutschem Layout wird ab sofort bei dem Händler Caseking als lagernd und verfügbar gelistet. Die Tastatur soll sich als Premium-Modell mit Cherry-MX-Switches und Kalih-Sockeln sowie einer RGB-Beleuchtung von der Konkurrenz abheben.

Die verwendeten Tastenkappen werden als Double-Shot-Variante aus PBT-Kunststoff gefertigt und sollen besonders langlebig sein. Die sogenannten Quack-Mechanics sollen das optimale Zusammenspiel der Tastenkappen mit dem Gehäuse, dem Klang und den Stabilisatoren ermöglichen, um dem Anwender das bestmögliche Tippgefühl einer mechanischen Tastatur zu übermitteln. Der Hersteller Ducky hat nach eigenen Angaben mehr als 17 verschiedene Gummiverbundstoffe getestet, um das optimale Tippgefühl der Q-Bounce-Pads auszuloten, welche dann noch mit einer Schaumstoffschicht aus EVA kombiniert wird, um die Resonanz beim Tippen zu verbessern und harte Tastenanschläge effektiver zu dämpfen.

Das Gehäuse der Tastatur ist dabei absichtlich flach gehalten, welches dank der integrierten Standfüße in drei Stufen nach den eigenen Bedürfnissen angewinkelt werden kann.

Bei dem Standard-Modell setzt Ducky auf ein klassisches Layout mit MX-Brown-Schaltern von Cherry. Der Auslösedruck der Schalter beträgt 55 Gramm und die Auslösehöhe liegt bei 2 Millimetern, wobei die Taste bis zu vier Millimeter insgesamt heruntergedrückt werden kann.

Angeboten wird die neue Ducky One 3 in verschiedenen Varianten mit MX-Red-, oder MX-Blue-Schaltern sowie MX-Speed-Silver-Schalter. Darüber hinaus kann die Tastatur auch in dem US-Layout erworben werden. Mit der TKL-Variante steht auch ein kürzeres Tastatur-Layout ohne Nummernpad zur Verfügung. Je nach Variante wird die Duck One 3 für 154,90 bis 209,90 Euro über Caseking.de verkauft.