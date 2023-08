Sky Bundesliga und DAZN zum Aktionspreis von 49,99 Euro monatlich

Die TV- und Streaming-Rechte für die kommende Saison der ersten und zweiten Fußball-Liga teilen sich Sky und DAZN. Wer das komplette Paket beider Anbieter empfangen möchte, kann aktuell ein Bundle der Dienst für 49,99 Euro monatlich ergattern.

Angeboten wird bei dem Bundle die komplette 1. Fußball-Bundesliga, sowie alle Spiele der 2. Fußball-Bundesliga und einen Großteil der Champions-League-Spiele der Spielzeit 2023/24. Das Paket umfasst allerdings nicht Sky Sport, weshalb die Spiele des DFB-Pokals sowie Premier-League bei Sky nicht empfangen werden können.

Der Monatspreis von 49,99 Euro gilt für die Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Das Abonnement erhöht sich danach auf 80,49 Euro, kann allerdings ab dem 13. Monat dann auch monatlich gekündigt werden.

Alternativ können Sky-Bestandskunden mit anderen Verträgen das "DAZN Unlimited"-Paket für 24,99 Euro monatlich zu ihrem Abonnement hinzubuchen, ebenfalls mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr.

Die Telekom bietet im kommenden Jahr ebenfalls die Bundesliga in der MagentaSport-Option in Kombination mit WOW Live-Sport sowie DAZN an. Für insgesamt 39 Euro monatlich, im ersten Jahr, können bei MagentaSport allerdings alle Spiele der Bundesliga, des DFB-Pokals und auch der Premier-League angeschaut werden. Das MagentaSport-Abo setzt allerdings einen MagentaTV-Zugang voraus, welcher mit mindestens 10 Euro im Monat zusätzlich berechnet werden muss.