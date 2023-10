Intel Fab 34: Erste Massenproduktion mit EUV-Technologie in Europa

Die neue Fab 34 in Irland ist das erste Fertigungswerk von Intel, welches in Europa die EUV-Technologie setzt.

Mit der Extreme Ultraviolet (EUV)-Lithografie wird die neueste Intel 4 Technologie gefertigt, welche auch bei den kommenden Prozessoren zum Einsatz kommen wird. Erstmals könnten dann entsprechende Chips auf in Europa von Intel gefertigt werden.

Der Ausbau der Halbleiterproduktion geht in Europa weiter voran. Intel nutzt die aktuellen EU-Subventionen, um sich in Europa als Halbleiterproduzent weiter zu vergrößern. Neben Investitionen in Deutschland und Polen ist auch die Fab 34 in Irland erst neu gebaut worden. Die neuen Fertigungswerke von Intel sind dabei besonders auf die hohen Anforderungen der einzelnen Regionen optimiert und sollen damit auch nachhaltig zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen sowie den Energie- und Wasserverbrauch in der Halbleiterindustrie so gering wie möglich halten.

Welche Produkte genau in der Fab 34 von Intel produziert werden, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Mit der Extreme Ultraviolet (EUV)-Lithografie können aber auch die fortschrittlichsten Produkte des Herstellers sowie die erst noch geplanten Prozessoren der Core-Ultra-Serie der noch unveröffentlichten Meteor-Lake-Generation direkt in Europa produziert werden. Darüber hinaus soll die sogenannte Intel 4 Technologie auch vermehrt für KI-Produkte, mobile Netzwerke und Chips für das autonome Fahren genutzt werden.

Mit insgesamt vier neuen Fertigungswerken in Europa will Intel bis 2025 die Führung der Halbleiterindustrie in Europa übernehmen. Die neue Fab 34 von Intel steht dabei im Einklang mit der Bestrebung der EU, die Halbleiterlieferketten in Europa weiter zu stärken und damit unabhängiger von den asiatischen und auch amerikanischen Kontinenten zu werden.