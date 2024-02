Dienstag, 06. Feb. 2024 17:06 - [ar]

Der Release der ersten Generation der Nintendo Switch liegt bereits sieben Jahre in der Vergangenheit, mit einer starken Überarbeitung der Hardware will Nintendo noch in diesem Jahr den Konsolen-Markt aufmischen.

Laut unbestätigten Informationen bereiten sich die Einzelhändler von GameStop bereits auf die Markteinführung der Nintendo Switch 2 vor. Die Konsolen selbst sollen allerdings erst eine Woche vor dem eigentlichen Release-Termin eintreffen, sodass eine lange Vorbereitungszeit kaum möglich ist.

Bislang wurde davon ausgegangen, dass Nintendo die Switch 2 erst im zweiten Halbjahr 2024 auf den Markt bringen wird. Anhand der neuesten Gerüchte könnte der Release aber auch deutlich vorgezogen werden und bereits im nächsten oder übernächsten Monat erfolgen. Wie die Betreiber des YouTube-Kanals "Nintendo Prime" spekulieren, dürfte die Switch 2 von Nintendo spätestens Ende März angekündigt werden.

Zu den technischen Details der Konsole sind bislang nur Gerüchte aufgetaucht, welche mit Vorsicht zu genießen sind. Angeblich wird die Nintendo Switch 2 einen 8 Zoll großen LCD-Bildschirm besitzen und auf einen Nvidia Tegra T239-SoC auf ARM-Basis setzen. In Verbindung mit der verbauten Ampere-GPU des Tegra-Chips dürfte sich die Rechen- und Grafikleistung, im Vergleich zu der aktuellen Variante der Nintendo Switch, deutlich steigern. Das Hybrid-Design aus Handheld und stationärer Videokonsole soll bei der Switch 2 grundsätzlich beibehalten werden.

Offiziell wurden diese Informationen allerdings von Nintendo weder kommentiert, bestätigt noch dementiert.