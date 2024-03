AMD greift an: MI300X-Beschleuniger als Nvidia-Alternative

Der einzige Nachteil von Nvidias aktueller Marktdominanz im KI-Sektor könnte sein, dass nicht jedes Unternehmen, das eine entsprechende GPU benötigt, auch eine erhalten kann.

Diese Situation wird sich wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht ändern, da die Nachfrage nach KI-Hardware derzeit besonders hoch und der Wettbewerb noch recht begrenzt ist. AMD soll jedoch bald mit seiner H100-Konkurrenz, der MI300-Familie, auf den Markt kommen, einschließlich des MI300A ein SoC als CPU- und GPU-Kombination mit dem MI300X.

Analysten berichten nun, dass aufgrund der langen Wartezeiten und der hohen Preise für Nvidia-Hardware viele große Organisationen stattdessen auf AMDs Lösung umsteigen könnten. Dies könnte AMD ermöglichen, kurzfristig bis zu 7% des KI-Marktes zu erobern, was ein großer Erfolg für das Unternehmen im Kampf gegen seinen viel größeren Rivalen Nvidia wäre.

Die Aussichten von AMD im aufkeimenden Kampf um Marktanteile im KI-Sektor stammen von MyDrivers, das berichtet, Brancheninsider würden vorhersagen, dass AMD später in diesem Jahr große Mengen seines MI300X ausliefern wird, was möglicherweise Nvidias Dominanz schmälern könnte. Es heißt, AMD habe bereits kleine Mengen des MI300X für Tests ausgeliefert und werde seine Bemühungen im Laufe des Jahres verstärken. Zu den Hauptkäufern gehören große Unternehmen wie Microsoft, die es für einige ihrer Rechenzentren nutzen werden. Zudem wird berichtet, dass Oracle, Meta und sogar OpenAI aufgrund des wettbewerbsfähigen Preises und der sofortigen Verfügbarkeit an AMDs Angeboten interessiert sind.

Darüber hinaus wird prognostiziert, dass AMD, wenn es mehrere große Käufe von Branchengrößen sichert, bis zu 2 Milliarden US-Dollar an Hardwareverkäufen in dieser Kategorie für 2024 erreichen könnte. Obwohl dies im Vergleich zu Nvidias Einnahmen – allein im letzten Quartal wurden 18,4 Milliarden US-Dollar im Rechenzentrumsbereich erwirtschaftet – gering erscheint, wäre es dennoch das am schnellsten verkaufte Produkt in der Geschichte des Unternehmens.

AMD scheint zumindest auf dem Papier ein durchaus wettbewerbsfähiges Produkt zu haben. Wie die Kollegen von Wccftech anmerken, bietet der Chip eine bis zu 2,4-mal höhere Speicherkapazität und 1,6-mal höhere Speicherbandbreite als der H100 von Nvidia. Aber offensichtlich spielt auch die Software eine große Rolle. Der CTO von Microsoft hat ebenfalls vorhergesagt, dass AMD im Jahr 2024 zu einem bedeutenden Akteur auf dem KI-Markt werden könnte, was den Bericht von MyDrivers unterstützt.

Nvidia hat allerdings bereits mit Blackwell den Nachfolger des H100 vorgestellt. Blackwell selbst ist jedoch keine GPU, sondern eine Plattform, die in großem Maßstab verkauft werden soll, was darauf hindeutet, dass die H100-GPU weiterhin neben Blackwell für diejenigen ohne riesige Budgets verkauft wird. Nvidia hat keine Preise für Blackwell genannt, aber darauf hingewiesen, dass ein einzelnes DGX-System 600.000 Teile enthält und 3.000 Pfund (ca. 1.361 kg) wiegt, im Vergleich zu 70 Pfund (31,75 Kilogramm) für das ursprüngliche Modell aus früheren Zeiten.