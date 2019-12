TeamGroup stellt RGB-LED-Steifen und farbige Kühlflüssigkeit vor

Donnerstag, 12. Dez. 2019 10:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neu vorgestellte CK5 Kühlmittel der T-Force-Serie ist korrosionsbeständig und für alle handelsüblichen Wasserkühlungen mit Kupfer- und Aluminiumelementen zu verwenden.

Angeboten wird das CK5-Kühlmittel in verschiedenen Grundfarben wie blau, rot, grün und auch mit fluoreszierende grüne und transparente Grundfarben. Die Flüssigkeit soll eine hohe Zuverlässigkeit als Kühlmittel in Wasserkühlungen bieten und ist zudem nur bedingt leitfähig, was zu einem weiteren Schutzfaktor beitragen kann.

Darüber hinaus hat TeamGroup auch einen neuen ARGB-LED-Strip mit 40 ARGB-LEDs vorgestellt, welcher über ein separates Modul angesteuert und konfiguriert werden kann. Die Lichtleiste kann dabei flexibel in einem Gehäuse verbaut und nach den Wünschen des Anwenders eingestellt werden.

Konkrete Preise für die neuen Produkte hat TeamGroup noch nicht veröffentlicht.