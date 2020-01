DOOM Eternal: Beeindruckender Trailer zum Dämonen Slayer

Dienstag, 14. Jan. 2020 21:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

'DOOM Eternal' von id Software gehört bereits zu dem am meisten erwarteten Spielen 2020 und wurde auf der E3 auch schon mit dem "Best Action Game" und "Best PC Game" ausgezeichnet.

'DOOM Eternal' wird die DOOM-Saga um ein weiteren Ego-Shooter ergänzen, bei welchem der Single-Play-Modus vor allem im Fokus steht. In dem neuen Trailer sind die neuen Gegner der Marauder sowie die grausamen Glory-Kills zu sehen.

Erwartet werden bei 'DOOM Eternal wieder verschiedene Gegener und eine Vielzahl von Waffen um sich gegen die Widersacher zu Wehr zu setzen.

'DOOM Eternal' erscheint am 20. März 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Die Veröffentlichungen für die Nintendo Switch und Google Stadia sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.