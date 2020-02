PlayStation 5 mit Biometrischen-Funktionen am Controller?

Die beschriebene Technik könnte bereits für die kommende PlayStation 5 genutzt werden und damit den Dualshock-Controller erweitern.

Konkret geht es um ein Patent, welches biometrische Daten über den Controller von dem Spieler sammelt und auf Basis dessen verschiedenes Feedback gibt. Als Anwendungsbeispiel könnte Sony die Herzfrequenz der Spieler messen und abhängig davon das Spielgeschehen beeinflussen. Vor allem in Verbindung mit einem VR-Headset könnte das Patent in der Zukunft eine größere Rolle einnehmen. Möglich wäre auch, dass Spieleentwickler die Daten nutzen, um das Spielerlebnis noch weiter zu verbessern und in kommenden Spielen anhand der Daten Verbesserungen vornehmen.

Bestätigt wurde die Verwendung der Technologie bislang noch nicht. Bislang wurde lediglich das Patent von Sony eingericht.