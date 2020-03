DHL will Echtzeit-Tracking und BriefankÃ¼ndigung umsetzen

In den kommenden drei Jahren will die Deutsche Post DHL Group das eigene Tracking deutlich überarbeiten und seinen Kunden sogar Echtzeitverfolgung von Sendungen anbieten.

Fragen wie "wann kommt das Paket?" oder "wann ist der Brief im Postkasten?" könnten schon in den kommenden drei Jahren aus dem Wortschatz der Deutschen verbannt werden. Das Logistikunternehmen DHL plant die Einführung für ein Echtzeit-Tracking sowie die Vorankündigung von Briefen via E-Mail.

Bereits in diesem Jahr soll über eine App für Web.de und GMX-Kunden eine tägliche Briefankündigung erfolgen können. Dabei sollen die Umschläge der Briefe fotografiert und per E-Mail an den Empfänger übermittelt werden, wenn diese im Versandlager eintreffen.

Für 2021 ist dann die Übermittlung von Briefen direkt per E-Mail geplant, sodass Briefe nur auf Wunsch gar nicht mehr über den postalischen Weg im Briefkasten des Empfängers landen müssen.

Darüber hinaus ist die Frankierung von Briefen und Postkarten per Smartphone ohne Zusatzkosten geplant und das Packstation-Netzwerk soll erweitert werden.