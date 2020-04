Donnerstag, 09. Apr. 2020 20:00 - [ar]

In dem Epic Games Store lassen sich aktuell 'Close to the Sun' und 'Sherlock Holmes: Crimes and Punishments' kostenlos beziehen.

Bei 'Close to the Sun' handelt es sich um ein Spiel, welches im Jahr 1897 spielt und um die Helios handelt, welche als Zufluchtsort von Wissenschaftlern in internationalen Gewässern beheimatet ist. Der Spieler schlüpft in die Rolle der Journalistin Rose Archer und soll die Rätsel der Helios aufdecken.

In dem Adventure 'Sherlock Holmes: Crimes and Punishments’ wird der Spieler als der bekannte englische Detektiv in sechs verschiedene Mordfälle verwickelt, welche es zu lösen gilt. Dabei wird dem Spieler viel Handlungsspielraum gegeben, um die Fälle zu lösen.

Beide Spiele sind ab sofort bis zum 16. April kostenlos im Epic Games Store zu finden.