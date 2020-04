Mit dem neuesten Insider-Build von Microsofts Windows 10 ist es möglich Dateien direkt von einem unterstützten Samsung-Smartphone auf einen PC zu übertragen.

Vorerst unterstützt werden nur die beiden Samsung-Smartphones der Reihe Galaxy S10 und Galaxy S20. Microsoft hat aber bereits in Aussicht gestellt, dass das Feature für alle Android-Smartphones ausgerollt wird.

Bereits in den vergangenen Wochen hat Microsoft die "Ihr Smartphone"-App weiter ausgebaut, welche bereits erlaubt auf SMS zu antworten oder Telefonate mit dem Headset direkt am PC anzunehmen. Darüber hinaus zeigt das Programm Benachrichtigungen von Android direkt an und die Antwortfunktion für die meisten Messenger wird aus dem Sperrbildschirm unterstützt.