Freitag, 27. Nov. 2020 18:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Mit einem besonders modularen Aufbau, kann in dem O11 Dyniamic Mini die Hardware nach den eigenen Wünschen verbaut werden, was vor allem bei der Installation einer Custom-Wasserkühlung mehr Möglichkeiten bietet.

Mit einem speziell für Wasserkühlungspumpen ausgelegte Halterung bietet das Gehäuse eine gute Grundvoraussetzung für den Aufbau individuellen Kühlung. Dank des großen Sichtfensters an der Seite des Gehäuses sowie in der Front, kann die Hardware optimal in Szene gesetzt werden. Für eine gute Belüftung sorgen bis zu neun Lüfter.

Das 269,5 x 380 x 420 mm (B x H x T) große Gehäuse ist für Standard ATX-Mainboards geeignet und nimmt auch kleinere mATX- und Mini-ITX-Boards auf. Für Festplatten stehen bei dem Lian Li O11 Dynamic Mini vier Slots zur Verfügung.

Angeboten wird das Lian Li O11 Dynamic Mini ab dem 24. Dezember 2020 in Schwarz und Weiß unter anderem bei dem Anbieter Caseking.de* für 89,00 Euro.