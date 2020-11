Deutsche Post DHL: Neuer Jahresrekord schon vor Weihnachten gebrochen

Die Deutsche Post DHL hat in diesem Jahr bereits mehr Pakete ausgeliefert als jemals zuvor in Deutschland.

Mit mehr als 1,6 Milliarden Paketen kann das Unternehmen bereits fünf Wochen vor Ende des Jahres 2020 einen neuen Rekord für die ausgelieferten Pakete in Deutschland aufstellen.

Im kompletten Jahr 2019 wurden insgesamt in Deutschland 1,58 Milliarden Pakete von der Deutschen Post DHL ausgeliefert, was den bisherigen Rekord darstellte. Bedingt durch die weltweite Pandemie durch COVID-19 stieg das Versandaufkommen in Deutschland noch einmal merklich.

An Spitzentagen konnte die Post mehr als 11 Millionen Sendungen an einem Tag ausliefern, während durchschnittlich nur 5,2 Millionen Pakete ausliefert werden. Das erhöhte Aufkommen der Lieferungen wird von DHL durch 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte in der Zustellung und Sortierung gemeistert.

Trotzdem weist die Post darauf hin, dass es in Deutschland auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit wohl wieder ein erhöhtes Aufkommen an Paketsendungen gegeben wird, weshalb die Pakete rechtzeitig aufgegeben werden sollten, damit sie auch bis zum 24. Dezember ankommen. Hierzulande sollten die Pakete deswegen spätestens zum 19. Dezember um 12 Uhr bei dem Versanddienstleister eingehen.