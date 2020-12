Apple will ab 2022 nur noch auf eigene Prozessoren setzen

Der Wechsel auf die eigenen ARM-Prozessoren will Apple schneller vollziehen als bislang spekuliert wurde.

Bereits ab 2022 will Apple nur noch Produkte mit eigenen System-on-a-Chips und Prozessoren auf den Markt bringen. Damit dürften dann auch leistungsstarke Workstations mit den ARM-basierten CPUs von Apple arbeiten.

Die Leistung der Notebooks mit M1-Chips fällt deutlich besser aus, als bislang prognostiziert wurde. Mit einem System-on-a-Chip bestehend aus vier leistungsstarken und vier besonders effizienten Kernen, können die Notebooks leistungstechnisch nicht nur mit aktuellen AMD- und Intel-Chips mithalten, sondern teilweise sogar eine bessere Performance liefern.

Um auch im High-Compute-Bereich Fuß zu fassen, muss Apple die SoCs allerdings noch weiter verbessern. Zu erwarte ist, dass Apple in den nächsten Jahren deutlich mehr Kerne in den SoCs unterbringt und dann bis zu 32 Kerne in leistungsstarke iMacs verbaut. Für 2022 dürfte dann auch die Grafikleistung der GPUs deutlich ansteigen und mit bis zu 128 GPU-Kernen auch den dedizierten Lösungen von AMD und Nvidia Konkurrenz machen.