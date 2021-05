Xiaomi zeigt erste Schnellladetechnologie mit 200 Watt

Die Aufladung eines typischen 4.000-mAh-Akkus nimmt je nach Ladetechnologie noch bis zu eine Stunde in Anspruch, dies könnte sich mit der neuen Technologie von Xiaomi schon bald ändern.

Mit einer eindrucksvollen Demonstration hat Xiaomi die kommende 200-Watt-Ladetechnologie vorgestellt, welche sich aktuell aber noch in Entwicklung befindet. In nur acht Minute soll ein Smartphone mit 4.000 mAh aufgeladen werden können, kabellos soll die Ladegeschwindigkeit mit 15 Minuten in etwa doppelt so lange dauern.

Die als XiaomiHyperCharge vorgestellte Schnellladetechnologie kann bis zu 200 Watt über ein Kabel Laden und bis zu 120 Watt kabellos. Getestet wurde die Ladetechnik mit einem modifizierten Mi 11 Pro.

Konkrete Angaben wann die Technologie allerdings Marktreife erzielen wird, machte das Unternehmen noch nicht. Aktuell kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Technik bereits im kommenden Flaggschiff-Smartphone des Herstellers verbaut wird.