EVGA arbeitet an neuen Mainboards für Ryzen-Prozessoren

In einem kurzen Teaser zeigt der Mainboardhersteller EVGA den ersten Hinweis auf neue Mainboards für AMD-Prozessoren.

Die neue Dark-Serie von EVGA wird wohl um Mainboard mit dem AM4-Sockel von AMD ergänzt.

Wie die Kollegen von GamerNexus erfahren haben wollen, wird EVGA in Kürze das X570S Dark als AM4-Mainboard für die aktuellen Ryzen-Prozessoren von AMD vorstellen. Das Mainboard soll im dritten Quartal 2021 in den Handel kommen und dabei die speziellen OC-Funktionen der Dark-Serie und einen gedrehten ATX-Anschluss besitzen. Darüber hinaus soll auch die FTW-Serie um ein AMD-Mainboard erweitert werden, welche sich an Extreme-OCler richtet.

Das Z590 Dark Mainboard mit Sockel LGA 1200 für die Intel-Prozessoren hat EVGA ebenfalls bereits vor einiger Zeit angekündigt, allerdings hat es das Modell noch nicht auf den Markt geschafft. Fans der Marke müssen sich wie bei EVGA bereits gewohnt etwas länger auf eine Veröffentlichung nach der Ankündigung einstellen.