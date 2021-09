Apple: iPhone 13 und weitere Hardware präsentiert

Das neue iPhone 13 ist in einem ähnlichen Design wie der Vorgänger gehalten. Im Inneren arbeitet der neue A15-Bionic-Prozessor im 5-nm-Design, welches das Smartphone zu einem der schnellsten Geräte auf dem Markt machen soll.

Als Mini-Variante wird das iPhone 13 auch mit reduzierter Größe angeboten. Beide Modelle können mit zwei rückwärtigen Kameras aufwarten, welche mit Bildstabilisatoren ausgerüstet sind. Zu die weiteren Features des neuen Smartphones zählen eine verbesserte Akkulaufzeit im Vergleich zu dem Vorgänger, 5G-Unterstützung und MagSafe.

Das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max können zusätzlich noch mit dynamischen Bildwiederholfrequenzen auftrumpfen und verfügen über drei Kameras auf der Rückseite. Die Bestellung der neuen iPhones soll ab dem 17. September ermöglicht werden und die Auslieferung ist ab dem 24. September geplant.

Ebenfalls neu aufgelegt wurde das iPad und iPad Mini mit A13-Bionic-SoC, verbesserter Kamera und einem Display-Upgrade. Statt dem Lightning-Anschluss setzt Apple nun auch bei dem iPad Mini auf einen USB-Typ-C-Port zum Laden und dem Anschluss weiterer Komponenten.

Die Apple Watch Series 7 wurde im Vergleich zum Vorgänger ebenfalls verbessert und kann mit neuen Sportarten aufwarten sowie mit der automatischen Erkennung von Fahrradfahrten. Das Display wächst um 20 Prozent, obwohl die Uhr nicht mehr Platz am Handgelenk einnehmen soll. Apple kündigte zudem an, dass der eigene Fitnessdienst"Fitness+" für weitere Länder ausgerollt wird und auch in Deutschland künftig zur Verfügung stehen soll.