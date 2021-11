Landwirtschafts-Simulator 22 mit DLSS und DLAA angekündigt

Mittwoch, 17. Nov. 2021 18:02 - [ar]

Die Entwickler von dem Landwirtschafts-Simulator haben neue Details zu den Grafik-Features der Simulation angekündigt.

Der 'Landwirtschafts-Simulator 22' wird das zweite Spiel nach 'The Elder Scrolls Online' sein, welches DLAA unterstützen wird. Darüber hinaus wird der 'Landwirtschafts-Simulator 22' das erste Spiel sein, welches das exklusive Nvidia-Feature direkt zum Release unterstützt. DLAA stellt eine Weiterentwicklung des DLSS-Features dar. Während bei der Nutzung von DLSS spezielle Bereiche des Bildes in einer niedrigeren Auflösung für eine höhere Bildrate berechnet werden, nutzt DLAA ebenfalls eine künstliche Intelligenz, um Bildausschnitte in einer nativ höheren Auflösung zu rendern und später via Downsampling wieder auf die ursprüngliche Auflösung herunterzurechnen. Dank der künstlichen KI, sollen die Bildverbesserungen aber nur zum Einsatz kommen, wenn die Leistung der Grafikkarte diese auch freigibt.

Die "Deep Learning Anti Aliasing"-Technologie soll dementsprechend eine bessere Bildqualität liefern, während das "Deep Learning Super Sampling" für bessere Frame-Raten sorgt. Für die Nutzung beider Features wird eine aktuelle Nvidia-Grafikkarte der RTX-Serie benötigt. In einem Video des Spiels zu den DLSS-Modi soll der höhere Frame-Verlauf bei der Nutzung des Features sichtbar werden. In dem Video liegen die Bilder pro Sekunde bis zu 30 bis 60 Prozent auseinander, allerdings macht Nvidia keine Angabe zu den verwendeten Einstellungen oder der Bildqualität. Nvidia spricht selbst von einer „deutlichen Leistungsverbesserung“.

Der neue 'Landwirtschafts-Simulator 22' wird am 22. November 2021 veröffentlicht.