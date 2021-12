Caseking öffnet das Outlet in Berlin zusätzlich an den Samstagen vor Weihnachten

Donnerstag, 02. Dez. 2021 16:20 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Wie der Hardware-Händler Caseking* bekannt gab, wird das eigene Outlet an den drei kommenden Samstagen vor Weihnachten zusätzlich geöffnet.

Um das Weihnachtsshopping etwas entspannter zu gestalten, wird Caseking das Outlet an den kommenden drei Samstagen vor Weihnachten von 10 bis 16 Uhr zusätzlich öffnen. Bereits am vergangenen Samstag hatte Caseking das Outlet für Besucher geöffnet.

Die Kollegen von Caseking bieten über ihr Outlet verschiedene B-Ware teilweise in Originalverpackung sowie Neuware zu einem rabattierten Preis im Outlet an. Zu dem Sortiment zählen Versandrückläufer, reparierte Hardware von den Herstellern und andere Produkte. Das Outlet von Caseking soll das ein oder andere Schnäppchen als Weihnachtsgeschenk noch bieten. Das Outlet akzeptiert EC-Kartenzahlung sowie Bargeld.

Das Outlet von Caseking muss sich an die aktuell geltenden Gesundheitsregeln des Berliner Senats halten. Aktuell dürfen nur maximal 5 Kunden gleichzeitig mit einem gültigen Impfzertifikat gegen Covid-19 oder Kunden mit Nachweis einer Genesung der Krankheit das Ladenlokal betreten (2G). Darüber hinaus ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in Form einer OP- oder FFP2-Maske Vorschrift. Durch diese Vorschriften kann es zu erhöhten Wartezeiten beim Einlass in das Outlet kommen, weshalb das Team von Caseking die Kunden bittet, sich dementsprechend vorzubereiten.

Das Caseking-Team wünscht zudem eine sinnliche Adventszeit und freut sich auf euren Besuch im Outlet.

Die zusätzlichen Öffnungsdaten im Überblick:

Samstag, den 04.12.2021, 10-16 Uhr

Samstag, den 11.12.2021, 10-16 Uhr

Samstag, den 18.12.2021, 10-16 Uhr

Caseking GmbH

Gaußstr. 1

10589 Berlin

Deutschland