Noctua NH-D12L: Low-Height-Kühler als Dual-Tower-Variante

Dienstag, 05. Apr. 2022 16:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Noctua erweitert das Kühler-Portfolio um den neuen NH-D12L, welche mit zwei Kühlrippen-Türmen ausgestattet ist und einen 120-mm-Lüfter für den Transport der Abwärme nutzt.

Das Besondere an dem neuen Kühler ist die reduzierte Höhe. Der komplette Kühler kommt auf eine Höhe von nur 145 Millimetern und lässt sich damit auch in Gehäusen einbauen, in welchen die klassischen Dual-Tower-Kühler von Noctua keinen Platz finden. Trotz der reduzierten Größe kommt bei dem Noctua NH-D12L ein Standard-Modell des ND-12x25r-Lüfters zum Einsatz, welcher aber nicht komplett die Kühlrippen bedeckt, sondern abgesenkt in der Mitte positioniert wird. Der Aufbau des Lüfters wurde bei dem neuesten Modell etwas überarbeitet und bietet einen abgerundeten Rahmen, welche insgesamt etwas weniger Platz einnimmt als die vorherigen Varianten. Da der Lüfter nur mittig installiert wird, dürfte mit dem Noctua NH-D12L keinerlei Probleme bei der Installation von größeren RAMs oder anderer Hardware auftreten.

Das Gewicht des Kühlers wird von Nocuta mit 700 Gramm ohne Lüfter angegeben. Die Kühlleistung des Noctua NH-D12L liegt zwischen dem NH-U12S und dem NH-12A. Für die Montage steht das bekannte Securfirm-2-Kit zur Verfügung, womit der Kühler mit allen aktuellen Intel- und AMD-Sockeln kompatibel ist. Der TR4/s- sowie TRX4-Sockel wird allerdings nicht unterstützt.

Noctua verlangt für den neuen NH-D12L inklusive eines Lüfters als PWM-Edition rund 90 Euro. Der Lüfter selbst wird einzeln für rund 30 Euro verkauft. Das Angebot von Dual-Tower-Kühlern mit einer Höhe von nur 145 Millimetern ist dabei sehr überschaubar, weshalb es sich bei dem Noctua NH-D12L auch um ein spezielles Nischenprodukt handeln dürfte.