Thermaltake View 300 MX: Midi-Tower mit rotierbaren PCIe-Slot

Der Einbau der Grafikkarte erfolgt bei vielen Casemoddern gern über ein Riser-Kabel, damit die Grafikkarte parallel zum Mainboard installiert werden kann und noch besser zur Geltung kommt. Thermaltake hat dafür einen rotierbaren PCI-Express-Slot entwickelt, welcher bei dem View 300 MX und dem View 300 MX Snow zum Einsatz kommt.

Entwickelt wurde das View 300 MX von Thermaltake für Enthusiasten und Casemodder, was bereits die großen Sichtfenster in der Front und auch an der Seite des Gehäuses zeigen. Die Oberseite des Gehäuses ist hingegen mit Mesh versehen. Für eine ausreichende Kühlung der Hardware-Komponenten sorgen die zwei bereits vorinstallierten 200-mm-Lüfter in der Front und der 120-mm-Lüfter am Heck. Alle drei Lüfter sind als ARGB-Varianten mit einer Beleuchtung ausgestattet und können nach den Wünschen des Anwenders eingestellt werden, wofür Thermaltake auch einen extra Button an dem Front-Panel angebracht hat. Alternativ können die Lüfter auch über das Mainboard und den gängigen Software-Lösungen der Hersteller wie Asus, Gigabyte, MSI und ASRock angesteuert und eingestellt werden. An dem Front-Panel befinden sich zudem noch zwei USB-3.0- und ein USB-3.2-Gen2-Typ-C-Anschluss sowie die obligatorischen Audioanschlüsse.

Das eigentliche Highlight des Thermaltake View 300 MX ist allerdings der rotierbare PCI-Express-Slot für die Grafikkarte, welche er es erlaubt, diese um 90 Grad gedreht in das Gehäuse einzubauen. Zudem patentierten, rotierbaren PCIe-Slot liegt dem View 300 MX auch ein passendes Riser-Kabel bei und ein spezielles Bracket für die Befestigung der eher unüblichen Positionierung. Das Gehäuse fasst auch größere Mainboards bis hin zu dem E-ATX-Standard.

Die beiden neuen View 300 MX Gehäuse werden bislang noch nicht gelistet, eine Preisvorstellung nannte Thermaltake noch nicht.