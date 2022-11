MSI auf der CES 2023: Hardware mit 13 Innovationspreisen ausgezeichnet

Donnerstag, 17. Nov. 2022 12:08 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

MSI hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Rahmen der CES 2023 in gleich 13 Kategorien mit den sogenannten Innovation-Awards ausgezeichnet wird.

Die ersten sieben Produkte, welche von der CES-Jury im Januar 2023 ausgezeichnet werden, hat das Unternehmen nun schon vorgestellt. Die übrigen sechs Produkte, welche einen Preis auf der CES 2023 erlangen konnten, werden erst zu der Technologie-Messe vorgestellt, welche am 5. bis zum 8. Januar in Lase Vegas stattfindet.

Die CES Innovation Awards werden in einem jährlichen Wettbewerb passend zu der Technologie-Messe vergeben. Eine Vielzahl von Produkten wird in 28 verschiedenen Kategorien eingeteilt und danach bewertet. Die Produkte mit der höchsten Bewertung erhalten dann die Auszeichnung "Best of Innovation". Die Jury setzt sich auch Medienvertretern, Designern, Ingenieure und Branchenexperten und andere zusammen, welche die eingereichten Produkte nach Innovation, Technik, Funktionalität, Ästhetik und Design zu bewerten haben.

MSI kann auch im nächsten Jahr einige Produkte mit dem beliebten Award Kennzeichen. Bereits bestätigt ist der Gewinn in der Kategorie "Gaming" für das Meg Trident X2. Der MAG 275CQRX und 32CQRX werden ausgezeichnet in der Kategorie "Computer-Peripheriegeräte und Zubehör". Ebenfalls gewonnen haben die Monitore Modern MD271UL in der Kategorie "Home Audio/Video-Komponenten und -Zubehör" und der MEG 342C QD-OLED in der Kategorie "Computer-Peripheriegeräte und -Zubehör". Zu den weiteren Gewinner der CES 2023 Innovation Awards zählt die GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G ausgezeichnet in der Kategorie "Gaming", das MEG Z790 GODLIKE ausgezeichnet in der Kategorie "Spiele" und das MEG Ai1300P PCIE5, welches ausgezeichnet wurde in der Kategorie "Computer-Peripheriegeräte und Zubehör".