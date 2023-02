Max: Warner will weiteren Streaming-Dienst einführen

Wie das US-Unternehmen Warner Bros. über das "Wall Street Journal" ankündigte, wird das bisherige Angebot mit Dokumentationen bei Discovery+ weitergeführt. Nach der Zusammenlegung von HBO Max und Discovery+ hatten viele Kunden die Befürchtung, dass die Inhalte von Discovery+ dann nur noch über den deutlich teureren Dienst HBO Max angeboten werden. Während der Streaming-Dienst von Discovery+ monatlich rund fünf US-Dollar kostet, verlangt HBO für den werbefreien Zugriff rund 16 US-Dollar im Monat.

Das Zielpublikum von Discovery+ und HBO Max ist dabei sehr unterschiedlich, weshalb Warner Bros. wohl die Abkehr vieler Abonnenten befürchtete. Das gemeinsame Angebot hätte für viele Zuschauer wohl keinen signifikanten Mehrwert. Kunden von HBO Max hingegen hätten wohl zum jetzigen Preis die Inhalte von Discovery+ ohne Aufpreis dazu erhalten. Warner plant wohl nun ein komplett neues Streaming-Angebot, welches dann unter dem Namen "Max" an den Start gehen wird.

Geplant ist die Einführung von "Max" für 2024, konkrete Informationen sollen noch in diesem Monat veröffentlicht werden. Ein Release von "Max" in Deutschland hängt stark mit den Lizenzverträgen mit dem Sender "Sky" zusammen, welcher noch bis 2025 die Inhalte von Warner anbieten darf. Spätestens nach dem Auslaufen der Lizenzverträge 2025 dürfte die Plattform dann auch hierzulande an den Start gehen. Angeblich will sich aber auch der Mutterkonzern Comcast von der Tochter "Sky" in Deutschland trennen, was wiederum Warner die Möglichkeit zu einer Übernahme gibt und eine schnelleren Release von "Max" ermöglichen könnte.