Windows 11: Prozesse können direkt über die Taskleiste beendet werden

Das Schließen eines Programms über die Taskleiste bietet Microsoft bereits seit Jahren bei verschiedenen Windows-Betriebssystemen an. Erstmals wird in einem Preview Build von Windows 11 nun auch die Möglichkeit eingeräumt, den Prozess zu beenden, ohne das Programm zu schließen.

Ähnlich wie beim Beenden eines Programms, steht die neue Funktion über den Rechtsklick auf das Programm in der Taskleiste zur Verfügung. Über "End task" wird dann der Prozess für das Programm geschlossen. Das Beenden eines Tasks bietet Windows alternativ bereits über den Task-Manager an (Strg+Umschalt+Esc). Das Beenden des Tasks entspricht dabei dem Beenden eines Prozesses aus dem Task-Manager, was den Vorteil bietet, dass ein Programm selbst dann geschlossen werden kann, wenn es nicht mehr reagiert und sich aufgehängt hat.

Microsoft will mit der Neuerung die Bedienung des Betriebssystems vereinfachen, viele eher versteckte Funktionen werden Anwendern über neue Schaltflächen einfacher zugänglich gemacht. Unklar ist allerdings, ob dieses Feature auch in die Standard-Version des Betriebssystems einziehen wird. Die Tester der Insider-Versionen gelten allgemein als technikaffine und beschäftigen sich mehr mit den Betriebssystemen, sodass der neue Short-Cut für Power-User einen Mehrwert bietet. Fraglich ist allerdings, ob die Funktion dem Standard-Anwender ebenfalls einen Mehrwert bieten würde oder die Funktion nur für Verwirrung sorgt.

Mit der neuesten Version 25300 des Insider Preview Builds von Windows 11 wurden zudem noch einige Fehlerkorrekturen für das Betriebssystem vorgenommen und die Unterstützung von weiteren Sprachen für die Live-Untertitel-Funktion hinzugefügt.