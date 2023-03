Intel NUC 13 Pro: Core i7-1370P mit bis zu 64 GB RAM und zwei Thunderbolt-4-Ports

Intel hat die neueste Version der kompakten NUC-Modelle in Form des NUC 13 Pro auf den Markt gebracht.

Die Mini-Rechner von Intel zeichnen sich durch ein besonders kompaktes Design aus, sollen aber dank leistungsstarker Hardware auch für komplexere Aufgaben als vollwertige PC-Alternative genutzt werden können.

Bei den neuesten PCs der NUC 13 Pro Serie stellt Intel neben der kompakten Bauweise auch die umweltfreundliche Nutzung durch den geringen Stromverbrauch im Vergleich zu klassischen Desktop-Rechnern heraus. In dem neuen Intel NUC 13 Pro kommt ein leistungsstarker Core i7-1370P der neuesten Raptor-Lake-P-Serie zum Einsatz. In dem gerade einmal 11,7 x 11,7 Zentimeter großen Gehäuse mit einer Bauhöhe von 3,7 oder 5,4 Zentimetern können bis zu 64 Gigabyte DDR4-3.200-RAM verbaut werden. Das etwas höhere Modell bietet zusätzlich noch Platz für eine 2,5-Zoll- große -SSD oder -HDD während bei dem flacheren Modell auf einen einzelnen Massenspeicher in Form des M.2-2280-Format gesetzt wird.

Intel bietet den neuen NUC 13 Pro dabei in verschiedenen Konfigurationen und auch mit einer Reihe von Prozessoren wie den Intel Core i3-1315U, Core i5-1340P, Core i5-1350P oder dem Core i7-1360P sowie dem Topmodell Core i7-1370P an. Der Core i7-1370P bietet dabei sechs Performance-Kerne und acht Effizienz-Kerne, die eine maximale Taktfrequenz von bis zu 5,2 GHz erreichen können.

Trotz der geringen Abmessungen sollen die Intel NUC 13 Pro PCs eine Verlustleistung von bis zu 64 Watt TDP unbefristet bewältigen können, wenn auch die Reduzierung der Leistung auf maximale 40 Watt TDP der Chips für einen sparsamen und auch leiseren Betrieb empfohlen wird.

Als Anschlüsse wird eine breite Auswahl an zwei Thunderbolt-4-Ports (USB-C), zweimal HDMI 2.1, dreimal USB-A 3.2 Gen 2, einmal USB 2.0 und 2,5 Gbit/s Ethernet genannt.

Gelistet wird der Intel NUC 13 Pro "Arena Canyon" bei dem Händler SimplyNUC mit 4 GB RAM, 256 GB SSD und dem Core i5-1340P als Prozessor für 619 Euro zum Vorbestellen.