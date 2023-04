The Last of Us: Probleme bei der PC-Version sorgen für schlechte Bewertungen

Die Entwickler von Naughty Dog müssen sich derzeit mit harter Kritik für die PC-Version von "The Last of Us" auseinandersetzen.

Das bereits von 10 Jahren erschienene "The Last of Us" wurde erst im September 2022 als Remake für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Im Zuge der Verbesserung der KI-Gegner und der Aufpolierung der Grafik haben sich die Entwickler auch für den Release einer PC-Version entschieden. Das Spiel erschien erstmals am 14. Juni 2013 für die PlayStation 3 und gilt als Meilenstein der Action-Adventure und Survival-Horror-Computerspiele.

Die PC-Version basiert auf dem Remake für die PlayStation 5 und bietet die gleiche Story wie das Original. Während das Remake für die PlayStation 5 gefeiert wird, müssen sich die Entwickler von Naughty Dog auf der Spieleplattform Steam vor allem mit negativen Reviews auseinandersetzen. Kritisiert wird bei der PC-Version von "The Last of Us" allerdings nicht die Story oder die Steuerung, sondern die Technik.

Die Anforderungen an PC und VRAM sind nach den Einschätzungen der Kollegen von "Digital Foundry" enorm und nicht verhältnismäßig. Auch ein vergleichsweise starker Gaming-Rechner soll das Spiel nur mit Einschränkungen der Qualitätseinstellungen darstellen können. Als Minimum werden bereits 16 Gigabyte RAM als Arbeitsspeicher vorausgesetzt.

Naughty Dog versucht den Problemen aktuell mit anstehenden Patches entgegenzukommen und bietet unzufriedenen Käufern zudem die leichte Möglichkeit der Erstattung des Kaufpreises an. Dennoch fällt das Fazit vieler Spieler und auch der Fachpresse von der PC-Version von "The Last of Us" sehr schlecht aus, selbst wenn das Spiel an sich sehr gut sein soll und viele PC-Spieler sich über eine Portierung gefreut haben.