AMD Radeon RX 7600: Neue Mittelklasse-Grafikkarte mit RDNA 3 geplant?

Bislang setzt AMD die neueste RDNA-3-Architektur nur bei den Desktop-Grafikkarten der Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX ein. Mit der Radeon RX 7600 könnte in wenigen Wochen nun auch die erste Mittelklasse-Grafikkarte auf Basis der neuesten Technologie folgen.

Wie der Kollege Igor Wallossek erfahren hat, will AMD im Rahmen der Computex in Taiwan in Zusammenarbeit mit den Board-Partnern eine erste Version der AMD Radeon RX 7600 vorstellen. Die Computex in Taiwan findet bereits am 30. Mai statt und wird bis zu dem 2. Juni veranstaltet, sodass eine Vorstellung der Grafikkarte bereits in der nächsten Woche erfolgen könnte, wenn auch der Release der Grafikkarte noch etwas auf sich warten lassen dürfte.

Aller Voraussichtnach wird AMD die Radeon RX 7600 mit einer Navi-33-GPU ausstatten, welche mit 33 Compute-Units versehen ist und damit leistungstechnisch gegen die GeForce RTX 4060 positioniert werden könnte. Ausgehend von der Leistung der Radeon RX 7700S, welche als Notebook-Grafikkarte ebenfalls auf der Navi-33-GPU basiert, dürfte die Radeon RX 7600 als XT-Variante für die neuesten Spiele in der FullHD-Auflösung mit hohen oder gar maximalen Details ausreichen. Etwas ältere oder nicht so anspruchsvolle Spiele dürften auch in der QHD-Auflösung noch mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde berechnet werden können. Für die höhere 4K-Auflösung wird sich die Radeon RX 7600 als Mittelklasse-Grafikkarte wohl nicht anbieten.